Eesti iduettevõtete töötajate arv kasvas mühinal

Töötajaid napib

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti idusektori tähtsus kohalikul tööjõuturul on jõudsalt kasvamas. «Samas näeme, et kohaliku tööjõuturu potentsiaal kiiresti kasvavate iduettevõtete jaoks on ammendumas ning välistalentide palkamine on tihti ainuke võimalus meie iduettevõtete jaoks kasvada ja areneda Eestis,» tõdes Peeterson ja lisas, et Eesti eduka startup-riigina maailmas hästi tuntud ning kohalikud edulood meelitavad siia järjest andekamaid ja ambitsioonikaid tegijaid.