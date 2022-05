Bolt toob Tallinna tänavatele uuenduskuuri läbinud elektrijalgrattad

Praegu on Tallinna tänavatel ca 60 jalgratast, kuid ettevõte plaanib lähikuudel nende arvu suurendada.

Bolti tõukerataste Baltikumi suunajuht Eimantas Balta sõnul sobivad elektrijalgrattad ideaalselt pikemate vahemaade läbimiseks, mida ei ole mugav teha tõukerattaga. «Lisasime oma tooteportfelli elektrijalgrataste laenutuse just selleks, et pakkuda võimalikult mitmekesist valikut kergliikuritega liiklemiseks. Jalgrattad on ideaalne lahendus näiteks Piritalt kesklinna sõitmiseks, makstes kõigest kolm-neli eurot,» lisas Balta.