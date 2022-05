Loodusainete õpetamises revolutsiooni lubav idufirma kaasas 700 000 eurot

Praktikali selja taha on koondunud muljetavaldav raskekahurvägi. Rahastajate hulgas on nii suurettevõtted Eesti Energia, ABB, LHV, Metrosert, Nordecon ja Fermi Energia, Heateo Haridusfond kui ka ingelinvestorid nagu Martin Villig, Aleksandr Gorodenkov, Galip Ilter jt.

«Tõsiasi, et Praktikali rahastusring täitus vaid loetud päevadega, annab kindlust, et Eesti ettevõtted ja investorid mõistavad probleemi tõsidust ning on valmis olukorra lahendamisse ka rahaliselt panustama. Usk sellesse, et loodav ökosüsteem tõesti haridussüsteemi muutuse toob, on tugev,» tõdes investorina ettevõttesse panustav Martin Villig.

Praktikali investorid Martin Villig koos Taavet Hinrikusega füüsikatundi läbi viimas. Foto: Erakogu.

Eesti on PISA testi tulemuste põhjal maailma tipus, ent peame vaatama ka numbrite taha. Kõrgetele tulemustele vaatamata jõuab üha vähem noori ülikoolidesse loodusteadusi õppima ning vastavate valdkondade õpetajate leidmine on järjest keerulisem. Eestis on ligikaudu 490 põhikooli, millest hinnanguliselt pooltes õpetab füüsikat õpetaja, kellel ei ole selleks vastavat ettevalmistust. Kui püsib õpetaja eriala lõpetajate praegune arv, jääb aastaks 2025 puudu u 500 matemaatika- ja loodusteaduslike ainete õpetajat.

Sestap on Praktikal oma südameasjaks võtnud just õpetajate toetamise. Loodud lahenduses on loodusainete inspireerivaks õpetamiseks kõik vajalik olemas. Õpetaja saab lihtsalt ja kiirelt üles ehitada tunni, kus igal õpilasel on võimalik järjepidevalt katsetele käed külge panna ja sealjuures edukalt omandada ka teooria. Praktikal võimaldab õpetajal keskenduda õpetamisele ning tuua faktide, valemite ja arvude taha tõeline elu, et õpilastel ei tekiks enam naljalt küsimust «Aga kus mul seda teadmist hiljem vaja läheb?».

Praktikali tegevjuht ja kaasasutaja Omari Loid valgusõpetuse katsekomplektiga Foto: Erakogu.

Praktikal mängib olulist rolli ka asendus- ja külalisõpetajate kaasamisel. Praktikali eesmärk on luua piisavalt lihtne ja sisukas tööriist, et ka tundide ajutised asendajad tunneksid end klassi ees enesekindlalt. Ent see on siiski vaid osa lahendusest, mistõttu keskendub Praktikal ka laiemalt loodusainete õpetajate kogukonna arendamisele, õpetajaameti maine tugevdamisele ning õpetajate toetamisele.