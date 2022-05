Intervjuu ⟩ Starshipi asutaja Ahti Heinla: praegused teismelised autokoolist ei pääse, imikud võib-olla küll

Olen nõus, et pealtnäha on meie robotid samasugused. Aga 60ndatel nägi kosmoserakett ka üsna samasugune välja kui praegu. Ometi on nende tehnoloogia väga palju muutunud. Meie pakirobotitega on samamoodi. 2016. aastal ei olnud me kindlasti valmis tegema miljoneid vedusid. Olime demofaasis ning süsteem ei töötanud pooltki nii hästi. Praegu oleme oma tuhandete robotitega ületanud kolme miljoni veo piiri.

See on suurim muutus. Praegu käitame pakiroboteid mitmekümnes paigas üle maailma. Oleme tõestanud, et see teenus töötab ka päriselt, mitte ainult pilootprojektina. See on tegelikult väga suur muutus. Ütleksin, et Starshipi arengu puhul on võtmetähtsusega küsimus, kui efektiivselt suudame toimetada ehk kui palju inimesi me teenuse opereerimiseks vajame. Ja need numbrid on läinud viimase viie aastaga väga-väga palju paremaks.