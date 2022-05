Euroopa kõige väärtuslikum iduettevõte koondab iga kümnenda töötaja

Rootsi finantstehnoloogia ettevõte juht pöördus töötajate poole ette salvestatud videosõnumiga, öeldes, et koondamised on peamiselt tingitud muutunud turuolukorrast.

«Oleme tugevalt mõjutatud välismaailmas toimuvast. Kui me sügisel 2022. aasta eesmärke seadsime, oli see hoopis teistsugune maailm kui see, mis meil praegu on,» rääkis Siemiatkowski.