Turva -ja veoseskannereid arendav GScan kaasas üle miljoni euro

1,4 miljoni euro suurust investeeringut vedasid AS Amalfi, Hansa Grupp OÜ ja Sillever OÜ. Uues ringis investeerisid ka mitmed ettevõtte varasemad investorid. «Mina liitusin eelkõige seetõttu, et pean GScan tiimi väga tugevaks ja usun, et tänu sellele suudetakse visioonid ellu viia. Samuti on toode revolutsiooniline ja turg suur,» ütles Hansa Grupi juhatuse esimees Neeme Tammis.

GScani tiimi väitel tuvastavad nad täna enda skaneerimistehnoloogiaga ohtlikud materjalid 95+ protsendil juhtudest.

Praegu on sõidukite skaneerimisel kõige laiemalt kasutuses radioaktiivsetel allikatel põhinevad skannerid. GScani teatel on nende toote eeliseks, et nende skannerid ei kujuta riske tervisele. Seetõttu saab nende tehnoloogiat kasutada avalikus ruumis ilma piiranguteta.

«Me kõik soovime elada turvalises keskkonnas. Me tahaks, et relvad ja narkootikumid ei jõuaks kurjategijate kätte, pommimees ei jõuaks rahvarohkesse kohta ja kui üle silla sõidame, ei kukuks see kokku. Meie tehnoloogiat saab kasutada selleks, et «vaadata» läbi kaubapakkide, sõidukite ja konteinerite,» ütles GScani kaasasutaja Andi Hektor.

Hektor lisas, et samuti saab tehnoloogiat kasutada ehitusvaldkonnas. «Me muretseme tõsiselt Ukraina sõjajärgsete piirkondade, maavärinarohkete alade ja lihtsalt vananeva raudbetooni pärast. Meie suudame kontrollida ehitisi ja sildu, et olla kindel nende turvalisuses ja edasikestvuses.»

GScan teeb koostööd maksu- ja tolliametiga Eestis, Tartu ülikooli ja teadusasutuste, tolliametite ning turvafirmadega Saksamaalt, Inglismaalt, Belgiast, Singapurist, Šveitsist, Soomest ja Türgist.

Ettevõtte eesmärk on toota täisautomaatseid ja ohutuid skannereid, mis vahetaks välja praegused ohtlikud röntgenseadmed.