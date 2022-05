Pakendiringluse firma Bringpack paneb oma süsteemi kinni

«Aasta tegutsemist näitas, et hetkel pole sellise teenuse suhtes nõudlus piisavalt tugev, et sellest äri kasvatada. On küll üha rohkem keskkonnateadlikke inimesi, kes teenust tervitavad, aga nii-öelda tavatarbija jaoks ei suutnud vähemalt meie toimivat lahendust luua,» teatas ettevõte ühismeedias.

Bringpacki hinnangul peaksid ärimudeli õigustamiseks korduspakendit kasutama oluliselt rohkem inimesi kui täna. «Ühekordne on odavam, ühekordse prügikasti viskamine on paratamatult mugavam. Kuna ringluspakendi teenus on logistiliselt keerukas ja kulukas, siis peaksid teenuse edukaks toimimiseks seda kasutama enamik inimesi. Nagu see toimib pudelitaara ringlusega, kus 95 protsenti taarast jõuab (küll materjalina) ringlusse tagasi. See aasta õpetas meile palju, aga päris kindlat retsepti, kuidas toimiva taristuni puhtalt erakapitali toel jõuda, meil ei tekkinud. Seetõttu tunduski targem joon alla tõmmata.»

Bringpack hoiab enda kogumisautomaati (Ülemiste City's Lõõtsa tn R-kioski juures ning Balti Jaama Turul) töös kuni 30. juunini, et kõik soovijad oma pakendid enne teenuse sulgemist veel tagastada saaksid.

Bringpack ettevõttena ära ei kao ning üritustele ja festivalidele pakutakse teenust edaspidigi.