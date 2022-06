Idufirmade börs Funderbeam laieneb Leetu

«Meil on Funderbeami laiema tegutsemise üle Leedus väga hea meel – näeme, et Funderbeami abil saavad Leedu start-upid enam võimalusi välisinvestoriteni jõudmiseks ning investeeringute vastu huvi tekitamiseks. See kõik omakorda aitab toetada kogu start-up ökosüsteemi,» kommenteeris Startup Lithuania juht Roberta Rudokienė.

Funderbeami Balti piirkonnajuht Ardo Mardisoo lisas, et Leedu idusektor on viimastel aastatel tugevasti kasvanud, mistõttu on sellele turule laienemine igati loogiline. «Balti riikide start-upid näitavad tugevat kasvu ning Leedus on palju suurepäraseid kasvuettevõtteid, mis vajavad kapitali, samas ka mitmeid investoreid, kes just sellesse varaklassi investeerivad. Funderbeam ühendab mõlema osapoole vajadused,» selgitas ta.