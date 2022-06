Kaubandustarkvara pakkuv Lexi Market kaasab Funderbeamis uut raha

«Toiduainete hinnatõus paneb jaemüüjad ja tarnijad oma praegused kaubandustingimused üle vaatama ning Lexi Market on just selle protsessi keskel, pakkudes platvormi läbirääkimiste pidamiseks, hinnapakkumiste koostamiseks ja kvaliteetsete tooteandmete edastamiseks. Pidevalt kasvav tarnijate ja jaemüüjate arv suurendab võrgustiku efekti, mis näitab iga päevaga üha enam väärtust kõikidele platvormiga seotud kliendirühmadele,» selgitas Lexi Market kaubamärgi all tegutseva ettevõtte Brightspark OÜ tegevjuht Kari Maripuu.

Lexi Marketi teatel on nad Baltikumi turul sõlminud lepinguid mitmete suurte tegijatega, mis loob head eeldused kasumlikuks muutumiseks. «Oleme esimese vooru eesmärgid edukalt saavutanud ning järgmise 18 kuu vältel on meil plaanis ettevõte kasumisse viia. Oleme aasta jooksul sõlminud lepingud 53 tarnijaga, kellel on Lexi Marketi abil võimalik suhelda kõigi Eesti ja suuremate Baltikumi jaekettidega. Meie kliendid on ka mitmed suured jaeketid, kes kasutavad Lexi Market platvormi tootesortimendi haldamiseks, uute toodete hankimiseks ja tulevikus ja tellimuste edastamiseks tarnijatele,» lisas Maripuu.