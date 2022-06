Iduettevõtja ABC ⟩ Kuidas teha end investorile võimalikult atraktiivseks?

Teiseks oluliseks teemaks on Kikkamägi hinnangul meeskonna motiveerimine ja kaasamine viisil, mis tagab, et iduettevõtte huvid on töötajate isiklikest huvidest kõrgemal. «Seetõttu tasub kaaluda optsioonide kasutamist – seda nii meeskonna motiveerimiseks, ent ka tagamaks, et meeskonnaliikmed on laiapõhjalise ja pikaajalise vaate osas ettevõttega ühel lainel,» hindab advokaat. «Tavapäraselt on selle eelduseks kolm või neli aastat panustamist iduettevõtte edusse, mille järel saavad optsiooniomanikest osaluse omanikud. Minimaalselt kolmeaastane periood tuleneb Eesti maksuseadustest, mis on teinud optsioonidele erisuse,» avab advokaat taustu.