GALERII ⟩ Eesti startup-kogukond käis Londonis teadmisi ammutamas

Eesti startup-ökosüsteemi arengusse panustavad organisatsioonid said õppereisil ülevaate Suurbritannia tehnoloogiasektorist, tutvusid tehnoloogiaviisa võimalustega ning lõid kontakte Londonis tegutsevate ettevõtjate ja rahvusvaheliste investoritega. Reisi raames külastas Eesti delegatsioon külastas ka Londonis toimunud tehnoloogia- ja IT-maailma tippsündmust London Tech Week, mis tõi kokku globaalsed liidrid ja otsustajad, iduettevõtete asutajad, investorid ning tehnoloogiamaailma eksperdid üle maailma.

Palo Alto Club keskuse kogukonnajuht Kairi Loomet tõi Londoni õppereisi suurimaks väärtuseks Eesti startup-kogukonnaga lähedasemaks saamist. «Sellises formaadis üritustel tekib inimestega väga hea kontakt ja kindlasti on hiljem palju lihtsam teha koostööd. Õppereisi jooksul saime tutvuda kohaliku startup-maastikuga ja külastada London Tech Week´i ning olla tunnistajaks ettevõtte asutamise kiiruse maailmarekordi loomisel. Startup Estonia tiimi kokku pandud programm pakkus võimalust koostööks ja uute teadmiste saamiseks,» jagas Loomet õppereisil osalemise muljeid.

Startup Estonia kogukonna arendusjuhi Sandra Saarniidu sõnul on London hea koht kogemuste omandamiseks, kuna sinna on koondunud üle 13 500 iduettevõtte ning sealsest kogukonnast on pärit enam kui 70 ükssarvikut ehk tehnoloogiaettevõtet, mille väärtus ületab miljardi dollari piiri.