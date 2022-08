Eesti idufirmade super poolaasta: kaks uut ükssarvikut ning rekordkäive

Startup Estonia andmebaasi järgi tegutseb Eestis prraegu 1439 iduettevõtet, neist 50 on loodud sel aastal. Uusi iduettevõtteid on enim asutatud finantstehnoloogia valdkonnas, kus on registreeritud kaheksa uut iduettevõtet ning sellele järgnevad äritarkvara valdkond ja rohetehnoloogia, kus on asutatud vastavalt seitse ja viis uut ettevõtet, teatas asutus.

Startup Estonia juht Eve Peeterson märkis, et Eesti iduettevõtjaid iseloomustab globaalne haare. «Eesti turg on väga väike ehk juba päris alguses on kohalike iduettevõtete pilgud suunatud suurtele rahvusvahelistele turgudele. Kindlasti teeb see alustamise raskemaks, kuid pikemas perspektiivis peetakse seda üheks meie edu võtmeks,» kommenteeris Peeterson pressiteates.

Iduettevõtted kasvatasid aasta esimese kuue kuuga käivet rekordilise 958 miljoni euroni, mis on 68 protsenti rohkem võrreldes möödunud aasta esimese poolaastaga, kui idusektori kogukäive oli 571 miljonit eurot.

Suurima käibe tegi 466,9 miljoni euroga Bolt, järgnesid 32 miljoni euroga Veriff, 25,7 miljoni euroga Swappie, 18,6 miljoni euroga Comodule ja 16,4 miljoni euroga Starship Technologies. Ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel maksu- ja tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mis tähendab, et kuigi tegemist on tänase parima teadmisega, ei ole andmed siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.

Tööjõumaksud kasvasid