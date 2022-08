Eesti idufirma kaasas 56 miljonit dollarit

Andreessen Horowitzi partneri Jonathan Lai sõnul pöördusid nad Eesti tehnoloogiaettevõtte Read Player Me poole investeeringu pakkumisega, sest nad usuvad, et tulevikus on interoperabiilsus virtuaalmaailma toimimise aluseks ning Ready Player Me on juba täna arendajate seas üks armastatumaid avatariplatvorme.

«Kuigi mitmed virtuaalmaailmad toimivad veel suletud süsteemidena, siis oleme veendunud, et tulevikus näeme keskselt hallatud platvormide asemel ühendatud ja avatud ruumi, mis võimaldab kasutajatel ühe identiteediga erinevate 3D-maailmade vahel liikuda. Ready Player Me on täna arendajate seas üks armastatumaid avatarisüsteeme ning me usume, et tulevikus on ettevõtte poolt ehitatav interoperabiilne virtuaalne identiteet avatud metaversumi toimimise aluseks,» sõnas Lai.