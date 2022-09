Kolm põhjust, miks idufirmad on olulised

Kolmandaks – tuleviku kujundamine

Uued töökohad, värsked ning innovaatilised ideed – kõik need on majanduse jaoks üliolulised. Seega on loogiline, et ettevõtlikkust peab toetama. Just selle abil säilib muutumisvõimeline keskkond. See omakorda toetab innovaatilist lähenemist ja mõtlemist ehk ring on täielik. Iganenud turgude muutmine või täiesti uute valdkondade loomine – see kõik on idufirmade maailm! Üks muutus võib tähendada doominoefekti ja see hakkab mõjutama meie elu palju laiemalt.