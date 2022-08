Kadri Tammai: mida sa päriselt teha tahad? Ehk kuidas leida üles oma isiklik Põhjatäht

Jah, ütlevad paljud, aga lisavad kiirelt juurde: «Ma ei ole varem ettevõtja olnud ja ma ei tea, kuidas see asi päriselt käib.» Tihti ongi just suurema varasema töökogemusega inimestel kõige keerulisem seda uut lehekülge pöörata, et millegi uuega alustada. Alles ma ju teadsin oma valdkonnast kõike ja nüüd olen ise see, kes peab nõu küsima mõtteviis on üsna sage. Õnneks on idusektor valehäbist üsna puhas – eksimine on okei, mitte teadmine on okei, riske tuleb võtta, määramatust on palju, uusi teadmisi tuleb uksest ja aknast iga päev mühinal sisse ja meeletult põnev on ka.

Kui sa ei ole ise varem ühtegi ettevõtet üles ehitanud, ei saagi sa paljusid aju teada, aga kui sul on pealehakkamist välja uurida, siis saavad kogenenumad paljuga aidata.

Kui sa teed oma päris esimest finantsplaani või paned kokku turundusstrateegiat, siis on küsimusi alati rohkem kui vastuseid. Aga kui sinu mentor on seda juba vähemalt 500 korda teinud, siis võid kindel olla, et need vastused ei lase ennast oodata.

Selleks on turul erinevaid inkubatsiooni ja kiirendiprogramme, mis erinevas etapis ettevõtjaid toetavad. Tehnopol Startup Inkubaatoris olemegi toeks neile, kes alles ehitavad oma toodet või teenust ning aitame neil sellega turule jõuda ja kasvuks vajaliku investeeringut kaasata. Seda kõike mõistagi oma valdkonna gurude käe all. Nii ei ole vaja ise kõiki kraave läbi kolistada ja kõik maailma ärieksimusi omal nahal läbi katsetada. See on nagu sõit ameerika mägedel – kiire, põnev, natukene hirmutav, aga alati meeletult tore!