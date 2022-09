sTARTUp Daylt 150 000 eurot võitnud meditsiiniidu: antibiootikumid pole lahendus

Siiski ei sündinud uudse haavasideme idee mitte haiglast, vaid laborist. «See koorus välja ühest teadusprojektist. Sattusin teadust tegema Bioloogilise Füüsika Instituudi keskkonnatoksikoloogia laborisse, kus on vähemasti 10 aastat uuritud nanoosakesi ja nende antibakteriaalseid omadusi. Mul tekkis mõte, et me võiksime ühed nanoosakesed kommertsialiseerida. Läksingi selle ideega Tallinna Tehnopoli inkubaatorisse pitch'ima (ideed esitlema – toim), kus meil läks kenasti. Meid võeti inkubaatorisse ja tegelikult sealt algaski meie teekond start-up'i-maailmas,» meenutab Kubo.

Teel praeguse tooteni liitus ettevõttega ka arst-infektsionist Grigory Vasiliev. «Tegelikult oli see päris oluline pööre, sest koos Grigoryga me muutsime enda tehnoloogiat. Vaatasime, et algne tehnoloogia ei ole piisavalt efektiivne. Tegime umbes aasta aega põhjalikku teadustööd, et leida uus tehnoloogia, mis on suurepäraste antibakteriaalsete omadustega ja väga efektiivne,» vaatab Kubo protsessile tagantjärele.

Tänaseks on 150 000-eurose rahasüsti saanud meditsiiniidu toode käegakatsutav ja hiljuti jõuti ka kliinilistesse katsetesse patsientidega. «Haiglatel on tõesti suur huvi seda toodet testida. Müüa me veel seda ei saa, kuna meil on vaja CE-märgist. Haavaside kõlab küll väga lihtsalt, aga tegelikult on see meditsiiniseade, mis tähendab, et ta peab vastama väga rangetele standarditele. Need testid võtavad aega,» selgitas Bondarenko.