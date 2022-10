Raido Pikkar: nii mõnegi idufirma programmeerijaid ootab ees koondamisteade

Eriti keerulises olukorras on start-upid, kelle kulustruktuur on just üles kasvatatud, aktiivsed värbamised on tehtud ning kõrgepalgaline meeskond on tööle pandud. Paraku käivad kriisidega käsikäes koondamised ja pankrotilained. Seetõttu võib inflatsiooniga kaasneva palgatõusu asemel oodata nii mõnegi start-up ettevõtte programmeerijaid ees hoopis koondamisteade. Eelkõige varitseb see oht ettevõtteid, kes on kasvanud sisutühjalt ja ei ole osanud oma töötajaskonda väärtusloome põhimõtteid järgides kasvatada.