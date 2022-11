Eesti Pank: optimism iduettevõtete suhtes on jätkunud

Keskpanga värske tööturu ülevaate andmetel on võrreldes 2019. aastaga töökohti enam suure tippspetsialistide osakaaluga teenindussektori tegevusaladel – see tähendab eelkõige info- ja sidesektori valdkonnas, kus toimetab ka üle 60 protsendi Eesti idufirmadest.

«Kolmandas kvartalis töötas Eesti iduettevõtetes umbes 9500 inimest. Alates pandeemiaaja põhjast, 2022. aasta teisest kvartalist on töötajaid juurde tulnud, käive on kasvanud ja selline taust, mis maailmast vastu vaatab, ei peegeldu veel Eesti idufirmade hõives,» märkis Matsulevitš uuringu esitlusel.

Üle 40 protsendi iduettevõtete hõivest on lisandunud alates 2020. aasta teisest kvartalist, sealhulgas 16 protsenti alates 2021. aasta lõpust. Hõivet suurendanud firmasid alates pandeemia algusest olnud kaks korda rohkem kui hõive vähendajaid.

Samas tuleb Eesti Panga ökonomistide sõnul arvestada, et kuigi Eesti idusektoris on üle 1400 firma, on valdav osa hõivest ja investeeringutest kontsentreerunud vähestesse ettevõtetesse. 50 protsenti töötajatest töötab 13 ettevõttes, mis moodustab idufirmadest alla 1 protsendi. Seetõttu mõjutab üksikute suurte ettevõtete käekäik oluliselt ka üldpilti – näiteks on Bolt ja Wise kahepeale andnud alates 2020. aasta teisest kvartalist ligi veerandi idufirmade hõive kasvust.

Arvestades idufirmade osakaalu Eesti IT-sektoris, võib raha kallinemine ning investorite vähenev isu riskiinvesteeringute järele mõjutada ligi 15 protsenti info ja side valdkonna hõivest. Ka uute idufirmade asutamise tempo on sel aastal pidurdunud. Kuigi 29 protsenti Eesti iduettevõtetest on asutatud alates 2020. aasta teisest kvartalist, siis tänavu kahes esimeses kvartalis asutati neid ligi poole võrra vähem kui mullu samal ajal. Samuti on 2022. aasta teises ja kolmandas kvartalis hakanud tasahaaval kasvama hõivet vähendanud ettevõtete arv, kuigi juurdevärbajaid on endiselt rohkem.

Kui esimese poolaasta jooksul kasvas idufirmade hõive ligi 1400 töötaja võrra, siis kolmandik neist tulid siia start-up-viisadega kolmandatest riikidest. Teises kvartalis selliste viisade väljastamine pisut vähenes, kuid võrreldes eelmise aastaga anti neid välja 100 võrra rohkem. Sealjuures on enim start-up-viisadega idufirmadesse tööle tuldud Venemaalt – selle aasta esimese kuue kuu jooksul 28 protsenti.