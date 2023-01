sTARTUp Dayl säranud idufirma arendab uue põlvkonna kaameratele kiipe

Uue tehnoloogiaga LiDAR- või teistpidi sõnastades kõrgtehnoloogiaga varustatud 3D-kaameraid arendava ettevõtte juht Heli Valtna ütles Postimehele viimases sTARTUp Day podcastis, et viimased kaks aastat on Lightcode'i tiim töötanud kindla eesmärgi nimel. «Tahame laboris olevad suured jupid ja koostisosad muuta kompaktseks tooteks. Meil on patent, mis võimaldab seda ka teha, aga selle jaoks on vaja, et kaamera kiip oleks tehtud meie oma põhimõtete järgi. Seda kiipide arendust nüüd käivitamegi sTARTUp Day võiduga, ütles Valtna.

Valtna selgitas ka Postimehele, mis on Lightcode'i visioon, mis on võlunud ära mitmed äriinglid, kellest paljud on asutanud ise edukaid idufirmasid. «Mõtle roboti peale. Sa annad talle ülesande jõuda punktist A punkti B. Inimesel on teekonna läbimiseks silmad, nina, kõrvad ja aju, mis on aastatuhandeid harjunud informatsiooni talletama kogemuste põhjalt. Roboti jaoks on kõik kohmakam - kui päikesevalgus on liiga ere, ei näe ta hästi ja kui on liiga pime, on tal ka raske. Meie 3D-kaamerad aitavad robotil paremini näha ja arvutada algoritmide abil kõik riskid ning nüansid läbi. Meie unistus on jõuda oma 3D-kaameraga massitoodangu nutitelefonidesse 2020date lõpuks.»