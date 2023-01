STARTUP DAY ⟩ Elektrihinna asjatundja: suurettevõtete kõneisikud juhivad arutelu liiga palju

Gridiol on äpp, mis aitab elektriautode omanikel oma autode akusid laadida kõige odavama börsihinna ajal. Ent Gridiol on ka missioon – ja see on eestlaste harimine sellest, mis toimub energiasektoris ja miks on kasulik elektri tarbimist hajutada läbi iga päeva. Hanschmidt arvab, et energiasektori üks miinuseid on fakt, et see on nii keeruline. Valdkond on keerulistest protsessidest nii läbi põimitud, et isegi elektrivaldkonnas tegutsevad ettevõtjad ei tea kõiki detaile.