Rahapesuga võitlev Eesti idufirma pürib Euroopasse

Salvi tegevjuhi ja kaasasutaja Taavi Tamkivi sõnul on finantssektori digitaliseerimine toonud kaasa uut sorti kuritegude laviini, mille hulk ja ulatus on prognooside kohaselt selgel tõusuteel. «Salv Bridge on osutunud tõhusaks vahendiks pettuste ja rahapesu tõkestamisel ning sanktsioonidega seotud päringute kiirendamisel. Kaasatud summa võimaldab meil arendada täiendavaid funktsionaalsusi ja laieneda uutele turgudele, aidates suuremal hulgal ettevõtetel finantskuritegevuse vastu võidelda ja seeläbi oma kliente kaitsta,» kommenteeris Tamkivi.

ffVC tegevdirektori Mateusz Zawistowski sõnul julgustas neid investeerima tõsiasi, et Salvil on olemas toimiv ja laialt kasutatav lahendus. «Meie jaoks oli oluline, et 21 Euroopa finantsasutust on Salvi koostöövõrgustikuga juba liitunud ja lahendanud koos peaaegu 7000 ühisjuurdlust, mis on aidanud hoida ära 6-7 miljoni euro jõudmise kurjategijate kontodele. Me näeme tohutut potentsiaali geograafiliseks laienemiseks ja üha suurema hulga finantsasutuste liitumiseks võrgustikuga, et parandada oma vastavuskontrolli- ja finantskuritegevusega võitlemise võimekust,» leidis Zawistowski.