Eesti idu sai alternatiivsete õlide ja rasvade loomiseks miljon eurot

ÄIO kaasasutaja Petri-Jaan Lahtvee sõnul on praegused toidusüsteemid vastutavad üle kolmandiku kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise eest. «Näiteks võrreldes loomakasvatusega vajab taimne liha ka 47–99 protsenti vähem põllumaad, eraldab 30–90 protsenti vähem kasvuhoonegaase ja kasutab 72–99 protsenti vähem vett,» sõnas ta.

»Lisaks kasutatakse täna taimsete lihade valmistamiseks palmi- ja kookosõlisid, mis ei anna edasi loomse rasvaga võrdset maitset ja suutunnetust. Samuti ei ole nende rasvade tootmine jätkusuutlik ja nende koostisosad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone,» lisas ettevõtte kaasasutaja Nemailla Bonturi. «Meie eesmärk on vähendada palmi- ja kookosõli, mineraalõlide ja loomsete rasvade kasutamist ning teha seda kõike keskkonna- ja majandussõbralikumalt ja tõhusamalt kui praegused tootmissüsteemid.»

Nordic Foodtech VC partneri ja asutaja Mika Kukkuraineni sõnul otsib globaalne toiduainetööstus pidevalt uusi jätkusuutlikke ja tervislikke alternatiive palmiõli ja kookosrasva asendamiseks, mistõttu olid nad väga põnevil, et leidsid sellise meeskonna ja nende pulbitseva innovatsiooni otse TalTechi laborist. «Kõrvalproduktid millekski nii väärtuslikuks muuta on väga tulevikukindel ja skaleeritav äri. Omaltpoolt saame aidata astuda ÄIO’l esimesed sammud väljaspool ülikooli ja ootame huviga, et meeskonda nende tulevases edus toetada,» lisas ta.

Järgmise sammuna on ÄIO’l plaanis tootmisvõimsuse suurendamine, uuenduslike toiduainete Euroopa turule sisenemiseks mõeldud lubade taotlemine ja uute mikroobide ning protsesside väljatöötamine. 2026. aastaks on plaanis alustada ka tööstusskaalas tootmisega, et pakkuda asendustooteid laialdaselt kasutatavate loomsete rasvade ning palmi-, kookos-, ja kalaõlide asemele.