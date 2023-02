STARTUP DAY ⟩ Idufirma CARÁ toob emaduse 21. sajandisse

Idufirma CARÁ sai esimese tõuke emadusest. Carina Vantsi, veebipoe Babyluv üks asutajatest, kohtas varasemalt lasteõena töötanud Anna Sarreitherit, kellele ta pihtis oma keerulise loo esimesest rasedusest ning rasedusejärgsest stressist.

Sarreither kuulas Vantsit ega saanud aru Eesti meditsiinisüsteemist. Nimelt on Saksamaal kombeks, et pärast lapse sünnitamist käivad ämmaemandad 10 päeva jooksul kümme korda uuel emal külas, et toetada ja aidata teda uues rollis. Seejärel tehakse aasta jooksul veel 16 täiendavat visiiti, et hoida ema ja beebi tervisel silm peal. Seejuures on ämmaemandate tugi on Saksamaal riiklikult rahastatud.

«Meil on see visiitide number ümmargune null, välja arvatud juhul kui ema lastakse sünnitushaiglast välja juba siis, kui lapse sünnist pole möödunud isegi ühte päeva. Siis võib ämmaemand ühe korra tulla,» ütleb Vantsi. Tema oli oma lapsega aga ühe nädala intensiivosakonnas ja lasti alles siis koju – ning Eestis ei nähta ette, et seejärel tuleb ämmaemand veel koju ema ja lapse tervist kontrollima.

Eestis võib küll minna perearsti juurde või erakorralisse osakonda rasedusjärgsete muredega. «Aga erakorralisse osakonda ei taha emad iga murega minna ja nii jäädaksegi üksi ja tihti abita,» ütleb Vantsi.