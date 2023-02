«Võib tõesti öelda, et viimased aastad on meie hammasrataste vahele visanud jämedaid kurikaid. Esmalt tabas meid koroonaviiruse järelmõjuna komponentide tarnekriis, mis ei lasknud 2021. aasta suvel toota piisavalt rattaid,» kirjeldas Ampleri tegevjuht Ardo Kaurit raskusi.

Mure elektrirataste tarnimisega ei jäänud aga üheaastaseks, vaid valmistas ettevõttele tuska ka mullu. «Tunnistan, et eelmisel aastal olime tarneprobleemides ka ise süüdi. Võtsime oma mudeliuuenduses kasutusele ühe ekraanikomponendi, mida me ei suutnud piisava võimsusega toota. Kuna vajaminevaid komponente polnud, ei saanud me ka rattaid piisavalt kiiresti välja saata. Ooteajad venisid pikaks ja müük langes. Inimesed vaatasid juunis, et ratas jõuab alles septembris kohale, ja valisid teise pakkuja,» möönab Kaurit õppetundi.