2022. aasta algus tõi ajakirjanike postkasti ridamisi teateid sellest, kuidas üks või teine iduettevõte jälle investoritelt suure rahasüsti sai. Esimese kvartali lõpuks oli kamba peale kokku kogutud ligi miljard eurot. Hurraa-meeleolu oli valdav ning raha näisid saavat kõik, kes taipasid küsida. Siis tuli aga sõda, üha kiirenev inflatsioon, kasvavad intressimäärad ja pidu oligi läbi. «Aastatagusega võrreldes on olukord ikka kõvasti muutunud. Päris nii ei saa öelda, et raha enam üldse ei kaasataks, aga praegu tehakse seda peamiselt varasemate investorite ja väiksemate vahevoorude toel. Suuri kasvule orienteeritud rahastusringe on jäänud väheks,» kirjeldab riskikapitalifondi Startup Wise Guys partner Herty Tammo olukorda.