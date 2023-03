STARTUP DAY ⟩ Ivo Remmelg: praegu on iduinvesteeringute tegemiseks väga hea aeg

Asutaja peab oskama ka oma tegemisi näha investori vaatest ning esitluses välja tooma, kuidas investor sellega raha teenib. «See tähendab faktidele toetuvat tõestusmaterjali: kui suur on turg, milline on konkurents, milline ühe kliendi poolt toodav väärtus võrreldes tema saamiseks tehtud kuluga. Kui viimane on üks euro, peaks klient tagasi tooma üle 4 euro,» loetles ta.

Iduinvestoril on Remmelga sõnul mõistlik ehitada 20-30 ettevõttest koosnev portfell. Sellise mahu juures pole realistlik nende tegemistel igapäevaselt kätt pulsil hoida. Remmelg ise suhtleb tihedamalt idudega, milles tal on sündikaadi juhtinvestori roll, nagu näiteks JeffApp ja energiaidu Efenco.

Iganädalaselt laekub Remmelga meilile kaks-kolm investeeringupalvet, millele lisanduvad pakkumised fondide ja EstBANi kaudu. Investori sõnul suurendab edu tõenäosust, kui esmane kontakt luuakse soovitaja kaudu. Investor saab aga üldjuhul investeeringut soovitada ainult siis, kui ta on ise ettevõttesse investeerimas. «Oma nahk peab mängus olema, keegi ei võta muidu tõsiselt,» tõdes Remmelg.

Kui pakkumine investoris huvi äratab, on järgmiseks sammuks reeglina asutajate tundmaõppimine vestluste käigus. Tavaliselt soovivad investorid, et kohtumistel osaleksid kõik asutajad, et näha tiimi dünaamikat. Seejärel järgneb dokumentide ja intellektuaalomandi taustakontroll ning viimaks lepitakse kokku investeeringutingimustes. Keskmiselt kulub varajase faasi iduettevõttel kapitali kaasamiseks aega ühest kuust kuue kuuni, millele lisandub eeltöö investoritega kontaktiloomiseks.

Enne ühenduse võtmist soovitab Remmelg ära teha kodutöö, näiteks uurida, millistesse sektoritesse ja kui suures mahus investor reeglina investeerib. Lisaks tasub uurida kogemusi asutajatelt, kelle ettevõtmistesse investor varasemalt on panustanud. Alati võib küsida, kuidas saab investor ettevõtet veel aidata – näiteks oma kompetentside või kogemusega –, ning kas ta on valmis osalema järgmises rahastusringis.