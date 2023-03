STARTUP DAY ⟩ IT-sektoris nõutakse kõrgele palgale lisaks ka üht teist hüve

Iduettevõttes Ready Player Me personalijuhina töötava ning varem Wise’is optsiooniprogrammi üles ehitanud Tuki sõnul tuleks iduettevõtetel optsioonistrateegia paika panna juba enne esimeste töötajate värbamist, kuna töötajate huvi nende vastu on suur. «Täna on tehnoloogiamaastikul optsioonid juba baashügieen, vähemalt tehniliste rollide puhul. Kandidaadid kindlasti küsivad selle kohta,» kirjeldas Tukk.

Optsioonid on IT-töötajate seas hinnatud, kuna annavad võimaluse omandada ettevõttes mingi aja möödudes määratud hinnaga ettevõtte osalust. «See on tulevikku suunatud tehing, mille teeb atraktiivseks pakutav hind. Eesti seadusandluses on võimalik hoida optsioonide hind hästi madal, praktiliselt tasuta. Tuleb rõhutada, et see reegel kehtib Eestis makse maksva töötaja puhul ja välisriigis makse maksva töötaja puhul on reeglid teised,» täiendas Kärson.

Optsioonid on töötajatele atraktiivsed põhjusel, et varajases faasis ettevõttega liitudes võib mõne aasta pärast selle osaluse hind olla mitu korda suurem.

Optsioonilepingu sõlmimine ei tähenda automaatselt osanikuks saamist. Õigus osalusele tekib alles lepingus määratud aja ehk vestimisperioodi lõpus. Eesti seaduste järgi on vestimisperiood minimaalselt kolm aastat, Kärson ja Tukk näevad oma praktikas kõige sagedamini 3-4 aastaseid lepingud. Optsiooni väljateenimiseks peab töötaja olema endiselt ettevõttega seotud.