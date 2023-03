Ajujahile minekuks on jäänud nädal aega

Sarnaselt eelmise aastaga on osalema oodatud iduettevõtted ja tiimid, kelle soov on viia oma ettevõte investorvalmiduse ja skaleerimiseni. Osalejaid ootab enam kui 300 000 euro väärtuses toetusi ja investeeringuid.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on programmis osalemise vastu tuntud suur huvi. «Eesti iduettevõtete käibenumbrid ja investeeringute maht püstitas möödunud aastal rekordeid, olenemata sellest, et mujal maailmas sai näha pigem langust. See kindlasti näitab meie iduettevõtete küpsust ja vastupidavust, milleks ka erinevad kiirendiprogrammid, sealhulgas Ajujaht, neid ette valmistab,» arvas Startup Estonia juht.

Elisa erakliendiüksuse juhi ja Ajujahi pikaaegse mentori Mailiis Ploomanni sõnul on Elisa jaoks algavas Ajujahi programmis erilise tähelepanu all teemad, mis keskenduvad küberturvalisusele, rahvuskultuuri säilimisele ning säästlikule roheenergia tarbimisele. Sealjuures on oluline mõista, et kõik need teemad kajastuvad pea iga inimese igapäevases elus, mitte ei ole rakendused ega lahendused iseseisvalt.