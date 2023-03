Naised asutavad järjest rohkem idufirmasid

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel tegutseb Eestis praeguseks 1448 iduettevõtet ning 289 neist on asutatud naiste poolt või vähemalt üks iduettevõtte asutajatest on naine, teatas Startup Estonia.

Naisasutajaid on kõige rohkem tervise- ja haridustehnoloogia iduettevõtetes, kus neid on 30 protsenti. Kommunikatsiooni- ning toidu- ja põllumajandustehnoloogia idufirmade asutajate seas on naisi 24 protsenti. Naised tegutsevad aktiivselt ka süvatehnloogiate alal, kus asutajatest 22 protsenti on naised.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on Eestis naisasutajate arvu näitaja umbes sama kui mujal Euroopas. «State of European Tech raporti kohaselt moodustavad naised iduettevõtete asutajate seas Euroopas 15 protsenti. Raportis tuuakse välja ning sama trendi näeme ka Eestis, et noored naised on järjest aktiivsemad iduettevõtete asutamisel. Naisasutajate osakaal on kasvamas eelkõige nooremates vanusegruppides ning see näitab, et pikas perspektiivis liigume õiges suunas,» tõi Peeterson välja.

Viimase State of European Tech raporti andmete kohaselt on alla viieaastase kogemusega iduettevõtete asutajatest 14 protsenti naised. Samas kui vaadata enam kui 15-aastase kogemusega Euroopa iduettevõtete asutajaid, siis nende seas on naisasutajate osakaal vaid kuus protsenti. Raporti andmed hõlmavad 2022. aasta jooksul rahastuse saanud iduettevõtete asutajaid.

Enamik asutajatest on kõrgharidusega