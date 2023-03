Eesti vaikuskabiinide tootja tegi üle 10 miljoni käivet ja jõudis kasumisse

Tänavu prognoosib ettevõte kasvu jätkumist ja toob turule uusi tooteid, teatas Silen. «Sileni kasvu toetab järjest suurenev globaalne nõudlus vaikuseruumide järele tänapäevases töökorralduses ja seetõttu on Sileni tooted jõudnud juba 55 eri riiki kuuel kontinendil,» kommenteeris Sileni asutaja ja tegevjuht Endrus Arge.

Aprillis toob Silen turule ka vaikusekabiinide renditeenuse. Esialgu on teenus saadaval ainult Eestis, kuid lähiajal plaanib Silen vaikusekabiine rendiks pakkuda ka Skandinaavias ning seejärel oma suurimal sihtturul USA-s.

2022. aastal tootis Silen üle 2000 vaikuseruumi, mida on üle kahe korra rohkem võrreldes aasta varasemaga. Endrus Arge sõnul on näha trendi, et juba pikalt turul olnud kõnekabiinid asenduvad suuremate ja multifunktsionaalsemate vaikuseruumidega, mis sobivad nõupidamisteks ja pikemalt töötamiseks.