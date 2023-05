Eesti idufirmade töötajate arv läheneb 10 000 inimesele

«Idusektori suurimatest tööandjatest 16 idufirmat on asutatud viis või enam aastat tagasi ehk need on tugevad ja edukad kiirele globaalsele kasvule orienteeritud ettevõtted. Samas on meil väga palju idufirmasid, kelle töötajaskond on globaalses vaates tagasihoidlik, kuid Eesti mõistes on ka mõnekümne töötajatega ettevõtted olulised tööandjad. Iduettevõtted on tööandjatena olulised ka seetõttu, et nad loovad põnevaid ja kõrge lisandväärtusega töökohti, olles ka oluliseks talentide kasvulavaks,» ütles Peeterson.